UPC moet helderheid geven over actie digitale tv

Kabelbedrijf UPC gaat 2 miljoen huishoudens aan de deur een gratis decoder aanbieden. Wie het apparaat accepteert, krijgt een half jaar gratis digitale televisie. Daarna zit je wel vast aan een abonnement op digitale televisie als je de decoder niet retourneert. De Consumentenbond vreest dat UPC dat niet voldoende duidelijk maakt.

Eisen

Daarom heeft de bond van UPC geƫist dat de kabelaar mensen vooraf goed informeert, ook bij het aanbieden van de decoder, en dat consumenten na afloop van het jaar actief moeten kiezen voor het abonnement. Mochten zij niet verder willen gaan met digitale televisie, dan zal UPC de decoder kosteloos weer moeten terugnemen.

Opdringerig

UPC heeft inmiddels toegezegd de eisen van de Consumentenbond in te willigen. Dat betekent dat consumenten gelukkig de ruimte krijgen om zelf te bepalen of ze digitale televisie willen of niet. Toch blijft de actie van UPC een opdringerige manier van zaken doen.

