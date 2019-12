Etiket Sisi misleidend

Het zinnetje ‘bevat geen kunstmatige smaakstoffen’ op het etiket van Sisi orange is volgens het College van Beroep misleidend omdat er cyclaamzuur en sacharine inzitten. De Consumentenbond struikelde afgelopen zomer al over het etiket dat boordevol staat met wat er niet inzit.

Zo wordt er gesproken over 'no bubbles', 50% minder suiker en het eerder genoemde 'geen kunstmatige kleur - en smaakstoffen'. Het beroep is ingediend door een consument die daarbij op weg is geholpen door de Consumentenbond. De Reclame Code Commissie, die in eerste instantie over de zaak oordeelde, vond het etiket niet misleidend. Het College van Beroep oordeelde anders. De zoetstoffen cyclaamzuur en sacharine worden door consumenten in het normaal gebruik begrepen als stoffen om de smaak zoeter te maken. Daarom is het niet juist op het etiket te vermelden dat het etiket geen kunstmatige smaakstoffen bevat.

De uitspraak van het College van Beroep is heel gunstig voor consumenten. De gezonde keuze kan voor mensen een stuk makkelijker worden gemaakt als ervoor wordt gezorgd dat er geen misleidende informatie op etiketten staat. Ook moeten fabrikanten (op eerlijke en begrijpelijke wijze) op hun product zetten wat er wel in zit in plaats van het geven van een opsomming over wat er niet in zit.

