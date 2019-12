Digitale spiegelreflexcamera niet altijd beter

Alle camera’s zijn onder meer getest op beeld- en filmkwaliteit, gebruiksgemak en veelzijdigheid. Bij de spiegelreflexcamera’s zijn ook nog metingen verricht naar onder andere kleurweergave, resolutie en beeldruis. Opmerkelijk is dat een digitale spiegelreflexcamera alleen aan te raden is voor specifieke situaties waarvoor extra voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het fotograferen van wilde dieren in de natuur waarvoor een telelens nodig is.

De volledige test staat in de Consumentengids van december die vrijdag 25 november verschijnt.



Lees ook

Dossier digitale camera’s