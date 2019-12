Haring de beste keus

Haring is niet alleen erg gezond, de vangst is ook nog eens zeer duurzaam. Dit blijkt uit een test van de Consumentenbond naar de gezondheid van 18 soorten vis en de wijze waarop deze wordt gevangen of gekweekt. Ook mosselen en koolvis zijn verantwoord voor lijf en milieu. Zalm is een goede vierde.

Gezond

In alle vissoorten trof de bond schadelijke stoffen als kwik en dioxinen aan, maar er worden geen normen overschreden. Vis is, met name door de omega-3 vetzuren die erin zitten, zo gezond dat het de schadelijke invloed van de vervuiling ruimschoots goedmaakt. Haring bevat veel omega-3 vetzuren. Daarnaast is de vangst van haring niet schadelijk voor het milieu en is de vis niet met uitsterven bedreigd.



