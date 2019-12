Pas op: nep e-mailbericht Postbank

Al voor de vierde keer ontvangen consumenten e-mailberichten in hun mailbox die niet door de Postbank zijn verstuurd. Het bericht vraagt ter verificatie om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Ga hier niet op in en klik niet op de link in het mailbericht.

De aanhef van het bericht is ‘Lieve Postbank Klant’ wat op zich niet gebruikelijk is. U kunt het bericht het beste direct verwijderen. Zie hieronder een voorbeeld van het bewuste bericht:

Lees ook

Het dossier Phishing en pharming voor uitgebreide informatie over veilig computergebruik

Word abonnee van de Digitale Consument