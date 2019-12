Thuiswinkelproducten maken belofte niet waar

De Consumentenbond testte 20 ‘homeshoppingproducten’. Belangrijke nadelen en beperkingen komen pas aan het licht als het pakket al in huis is en betaald. Dan blijkt dat in vrijwel iedere reclame schromelijk wordt overdreven over de te behalen effecten.

Superbezems bijvoorbeeld blijken dan toch minder super te zijn en ook de broekjes en saunagordels waarmee je moeiteloos gewicht verliest, blijken in de praktijk niet te werken. De bestelkosten schroeven de totale rekening ook nog eens aardig op. Vaak zijn eenzelfde soort producten of alternatieven voor een fractie van de prijs in de winkel te koop.



