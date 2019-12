Tien jaar botsproeven

Auto’s zijn veiliger geworden door de botsproeven van EuroNcap. Dat stelde de onderzoeksclub op 29 november jongsleden tijdens de viering van het 10-jarig jubileum. EuroNcap, destijds mede opgericht door de Consumentenbond, stelt eisen aan autoveiligheid die verder gaan dan de wettelijke eisen.

Ontwerpers van auto’s houden tegenwoordig veel meer rekening met de bescherming van inzittenden. Zo beschikt tegenwoordig bijna iedere auto over airbags voor bestuurders en passagiers. Ook zij-airbags om torso en hoofd te beschermen zijn vrijwel standaard. Door de stijvere carrosserieën zijn auto’s beter in staat om frontale botsingen op te vangen. Maar ook de aandacht voor voetgangers wordt tegenwoordig serieus opgepakt, al valt er nog veel te verbeteren. In de jongste botsproeven heeft voor het eerst een auto - de Citroen C6 - het maximaal aantal sterren in de wacht gesleept voor het ontzien van voetgangers en fietsers.

