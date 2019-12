Advieslijn Zorgverzekeringen open

De Consumentenbond opent vandaag de speciale advieslijn over het nieuwe zorgstelsel. Iedere Nederlander ontvangt in deze periode een aanbod voor een nieuwe zorgverzekering. De bond wil zijn leden helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Mensen kunnen met hun vragen over de nieuwe verzekering terecht op het telefoonnummer 070 - 445 45 46. Ook kunnen mensen hun polisgegevens aan de bond doorgeven. Zodra alle informatie van de verschillende verzekeraars beschikbaar is ontvangt men dan advies op maat. Bellen met de advieslijn is gratis voor leden. Voor €2,50 krijgen zij het advies ook thuisgestuurd.

Productvergelijker Zorgverzekeringen

De gegevens van de verzekeraars worden zodra de bond alle polisinformatie binnen heeft in de Productvergelijker Zorgverzekeringen op een toegankelijke manier naast elkaar gezet op Bond Online. Gidsleden die geen lid zijn van Bond Online kunnen dan voor €5,- één maand toegang krijgen. Naast premie-informatie geeft de bond zowel in de Productvergelijker als via de Advieslijn informatie over de kwaliteit van de service en de dienstverlening van de verzekeraars.

