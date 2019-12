Website van het Jaar

Ook dit jaar was de verkiezing weer een groot succes. Het Nederlands publiek bracht massaal haar stem uit op 126 genomineerde sites in 11 categorie├źn. In totaal werden er meer dan 625.000 stemmen uitgebracht.

De website van de Consumentenbond kreeg 2,6 procent van het aantal uitgebrachte stemmen en is daarmee overall zesde geworden. In de categorie non-profit werd www.consumentenbond.nl verdienstelijk eerste met 33 procent van de stemmen. We willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun uitgebrachte stem. Het mooie resultaat is voor alle betrokkenen buitengewoon motiverend om de website nog beter te maken voor zowel abonnees als bezoekers.