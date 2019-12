Zilveren duim voor begin uniform pensioenoverzicht

Tijdens het Congres 'Pensioencommunicatie' op 1 december, reikte de Consumentenbond een ‘zilveren duim’ uit aan de koepels van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars voor hun inspanningen om een uniform pensioenoverzicht te ontwerpen.

V.l.n.r. Roos Kuip (Verenging van Bedrijfstakpensioenfondsen) / Rob Goedhart (Consumentenbond) / Herma Geboers (Verbond van Verzekeraars) / Anja Brands (namens OPF)

Op het uniforme pensioenoverzicht kunnen consumenten gemakkelijker zien of ze wel of niet zelf iets aan hun pensioen moeten doen. Op het overzicht komt ondermeer de volgende informatie te staan: het bruto pensioenbedrag, de financiële situatie die ontstaat bij arbeidsongeschiktheid of overlijden en uitleg over begrippen uit het pensioenjargon.

Gouden duim

Op het uniforme pensioenoverzicht worden straks alleen de pensioenen vermeld bij de standaardpensioenleeftijd. De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten ook kunnen zien wat ze aan pensioen krijgen als ze eerder of later met pensioen gaan. De bond stelde op het pensioencongres daarom een ‘gouden duim’ in het vooruitzicht als pensioenuitvoerders in het pensioenoverzicht aan deze wens voldoen.

Ook ziet de Consumentenbond graag dat de uniforme pensioeninformatie digitaal beschikbaar komt. De bond denkt aan een systeem waarbij mensen op hun computer alle pensioenen opgeteld getoond krijgen.

