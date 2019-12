Vergelijk zorgverzekeringen online

<img alt="Vergelijk zorgverzekeringen direct online" hspace="10" src="/images/themas/dossierpaginas/klein/zorgdossier_ambulance_l.gif" align="right" vspace="10" border="0">Makkelijk kiezen

In de komende maanden moet iedere Nederlander een keuze maken voor een nieuwe zorgverzekering. De zorgverzekeraars vallen over elkaar heen met reclames en mooie beloftes. Om de consument in dat woud aan informatie op objectieve wijze te helpen de beste keuze te maken opent de Consumentenbond vandaag de Productvergelijker Zorgverzekeringen. Door middel van heldere overzichten kunnen mensen de premies van de verschillende verzekeraars vergelijken.

Leden krijgen gratis advies

Lid met Bond Online Gratis advies via de Productvergelijker Zorgverzekeringen op Bond Online Lid met een van de gidsen Gratis* telefonisch advies via de Advieslijn Zorgverzekeringen: 070-445 45 46

Voor €5 advies via de Productvergelijker Zorgverzekeringen op Bond Online (biedt één maand onbeperkt toegang) Niet-leden Toegang tot de Productvergelijker Zorgverzekeringen via een lidmaatschap met Bond Online. Voor €29 één jaar onbeperkt toegang tot de site.

* Voor €2,50 krijgt u het advies ook thuisgestuurd.

Vergelijk zorgverzekeringen op prijs én kwaliteit

Naast informatie over polissen en tarieven geeft de Productvergelijker ook een overzicht van de kwaliteit van de service en de dienstverlening van de verzekeraars. Consumenten hechten veel waarde aan de snelheid waarmee rekeningen worden uitbetaald, de wachttijd bij de hulplijn van verzekeraars en andere kwaliteitsaspecten. Daarom geeft de Consumentenbond ook een kwaliteitsindex. Consumenten kunnen zelf bepalen of zij de index laten meewegen in het overzicht.

