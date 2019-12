Bewaren van bel- en e-mailgegevens nadelig

Consumenten gaan meebetalen aan een dure maatregel waarvan de Consumentenbond en Bits of Freedom de noodzakelijkheid en effectiviteit ernstig betwijfelen. Bovendien perkt het het recht in om vrij en onbespied te communiceren: de overheid kijkt voortdurend over de schouder van consumenten mee.

De Consumentenbond en Bits of Freedom hopen van harte dat de 'bewaarplicht verkeersgegevens' geen voorbode is van een trend om op grote schaal gegevens van en over burgers vast te leggen. Dergelijke databanken zijn kwetsbaar voor misbruik en fraude. Bovendien valt niet te voorzien voor welke doeleinden de gegevens in de toekomst gebruikt zullen worden.

Het Nederlands Parlement is nu aan zet voor een vertaling naar de Nederlandse wetgeving, binnen de beperkte marges die de richtlijn daarvoor toelaat.

Lees ook

Nieuwsbericht Consumentenbelang bewaarplicht wél belangrijk - 26 augustus 2005

Word ook

Lid van dé vereniging die opkomt voor uw belangen als consument