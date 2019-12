Consumenten per sms gewaarschuwd voor gevaar

Mensen die direct, en waar ze ook zijn, op de hoogte willen worden gebracht voor gevaren voor hun gezondheid of portemonnee, kunnen zich aanmelden voor ConsumentAlarm, de nieuwe sms-dienst van de Consumentenbond. Als een gevaar dreigt voor consumenten, krijgen zij meteen een bericht per sms (en zo mogelijk een advies).

De sms-berichten gaan over onveilige voeding en onveilige producten, gevallen van oplichting en medicijnen waar iets mee is. Het aanmelden voor ConsumentAlarm kan simpel via deze site of (070) 445 45 45. Wie zich aanmeldt kan zich altijd weer direct afmelden.

De eerste vijf smsjes zijn gratis. Leden van de Consumentenbond die daarna van de service gebruik blijven maken betalen vervolgens 35 eurocent per bericht, niet-leden 55 eurocent. De bond stuurt naar verwachting gemiddeld één bericht per week.

