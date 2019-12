Tevredenheid over aangaan contacten op internet

Uit een enquête die de Consumentenbond deed naar de tevredenheid van datingwebsites, blijkt dat het voor velen een makkelijke manier is om met mensen in contact te komen.

Zestig procent van de geënquêteerden is in het algemeen tevreden over datingwebsites. Vooral over de hoeveelheid informatie, zoals de werkwijze van de site en de inschrijving, zijn de respondenten te spreken en de grootte van het aanbod vinden ze goed. Over de uiteindelijke contactresultaten zijn ze het minst tevreden.

Het onderzoek van de Consumentenbond bestond uit twee delen: een enquête waarbij aan gebruikers is gevraagd naar hun ervaringen met datingsites en een inventarisatie naar de informatie op de volgende elf datingwebsites: D-date, e-Matching, ItClicks, Iwannadate, Lexa, Match.com, Match4me, Meetic, OneHello, Parship en Relatieplanet.