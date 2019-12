Goedkope koffiepads als best getest

Bezitters van een Senseo-koffiezetapparaat kunnen flink geld besparen op de zogenoemde pads, de met koffie gevulde ronde filters. Dat blijkt uit een vergelijkende test van de Consumentenbond.

Uit de testresultaten, die worden gepubliceerd in het januarinummer van de Consumentengids, blijkt dat het goedkoopste merk Paco uitstekend presteert. Op een schaal van honderd krijgt dit merk 72 punten. Een verpakking van 18 Paco-pads kost € 1,15. De Perfekt regular heeft ook een goede prijs/kwaliteitverhouding.



Daarmee scoren de onbekende merken aanzienlijk beter dan namen als Douwe Egberts en Kanis en Gunnink. De DE Senseo regular valt met € 3,20 voor 36 pads in een iets duurdere categorie en haalde 62 punten, tien minder dan de goedkoopste concurrent Paco.



In de test haalden alleen Edah regular en Fair Trade aroma een beter resultaat dan Paco. Dat laatste merk is overigens alleen verkrijgbaar bij Hoogvliet. De verantwoorde Fair Trade aroma is te koop in veel meer supermarkten, hij is iets duurder en levert de koffieboeren ook meer geld op dan andere koffiemerken, dankzij het Max Havelaar-keurmerk.



De bond heeft 27 koffiepads getest. Kanis & Gunnink en Cantos Regular sluiten de rij met respectievelijk 37 en 34 punten. Daarnaast werden zes speciale smaken voorgelegd aan ons smaakpanel.

