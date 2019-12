Bedrijven schrijven zonder toestemming geld af van rekening

<img height="135" alt="Ga naar het dossier Bankkosten" hspace="10" src="/images/focusplaatjes/bankkosten_185x135_.jpg" width="185" align="left" vspace="10" border="0">25% van de problemen gaat over het incasseren van een bedrag zonder toestemming. Andere klachten gaan over het doorgaan van afschrijvingen nadat de klant zijn toestemming oftewel ‘machtiging’ heeft ingetrokken (14%) en bij ruim 13% gaat het over het afschrijven van een onjuist bedrag.

Zorgvuldiger met machtiging

Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk energiebedrijven, internetproviders en kabelmaatschappijen de mist in gaan. De Consumentenbond vindt dat bedrijven zorgvuldiger met machtigingen om moeten gaan en zich aan de voorwaarden moeten houden. Verder vindt de bond dat consumenten ook op een andere manier moeten kunnen betalen. Zeker als er fouten worden gemaakt met automatische incasso’s moeten mensen ook voor bijvoorbeeld een acceptgiro kunnen kiezen.

