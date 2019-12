Zelf aangifte doen met Belastinggids 2005 van bond

Extra controle van Belastingdienst op aftrek lijfrente

De Belastinggids 2005 van de Consumentenbond is een leidraad voor consumenten om de jaarlijkse belastingaangifte te doen. In de gids, die vandaag verschijnt, schrijft de bond over de extra controle van de Belastingdienst dit jaar op de lijfrenteaftrek. De Consumentenbond zoomt in op veranderingen in de aangifte van 2004 en geeft aan hoe consumenten de formulieren zelf zo voordelig mogelijk kunnen invullen.

Als er voor consumenten in de samenstelling van hun inkomen, vermogen, eigen huis en aftrekposten weinig is veranderd, kunnen zij volstaan met het actualiseren van de gegevens van de belastingaangifte van vorig jaar. Vaak verandert er ieder jaar wel iets in de persoonlijke situatie en in de belastingregelgeving; met behulp van de toelichting van de Consumentenbond in de Belastinggids 2005 kunnen consumenten de aangifte zo voordelig mogelijk invullen.

Naast uitleg over de in te vullen formulieren geeft de bond tips in de Belastinggids. Eén van de tips is de aftrekpost lijfrente die extra wordt gecontroleerd in 2005 omdat de standaardaftrek is afgeschaft. Sinds 2003 is de lijfrentepremie alleen fiscaal aftrekbaar als er aantoonbaar een pensioengat is. Andere tips zijn: de ingehouden dividendbelasting moet worden vermeld, bij inkomsten uit het buitenland moeten deze worden opgegeven alsof ze in Nederland waren belast, de heffingskortingen moeten worden aangekruist en bij een fiscaal partnerschap moet de partner een handtekening op het voorblad van de aangifte plaatsen. De Belastinggids 2005 van de Consumentenbond loodst consumenten door het woud van fiscale regels en geeft aan wat zoal moet worden ingevuld.

Bij de Belastinggids zit ook een cd-rom met als basis het officiële programma van de Belastingdienst. De Belastinggids 2005 (inclusief de cd-rom) is te bestellen bij de Klantenservice van de Consumentenbond, telefoonnummer (070) 445 45 45 of via www.consumentenbond.nl. Voor de Belastinggids betalen leden van de Consumentenbond €15,50 (tot 26 februari betalen zij €13, 25), de prijs voor niet-leden is €19. De prijzen zijn exclusief €2,50 verzendkosten. De gids is tevens verkrijgbaar in de winkel.

Voor meer informatie over de Belastinggids 2005 en het opvragen van een recensie-exemplaar kunnen journalisten mailen naar: pers@consumentenbond.nl