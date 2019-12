Convenant Overgewicht slappe hap

Overheid en bedrijfsleven mede verantwoordelijk voor aanpak probleem Niet alleen de consument is verantwoordelijk voor het tegengaan van overgewicht. Ook de overheid en vooral het bedrijfsleven moeten dit groeiende gezondheidsprobleem aanpakken. Omdat deze partijen hiervoor weglopen, tekent de Consumentenbond niet het convenant Overgewicht. Het convenant, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid (VWS), de Voedingsindustrie en Zorgverzekeraars Nederland, ontbeert visie en daadkracht. Het is een slappe hap, aldus de bond. Om zijn mening te illustreren deelt de bond, tijdens de ondertekening van het convenant, recepten uit voor een symbolische slappe hap. Overgewicht is een sterk groeiend gezondheidsprobleem: 40% van de Nederlanders kampt met overgewicht, 10% is obees (ernstig overgewicht). De verwachting is dat in 2020 het aantal personen met obesitas met 50% is gestegen. Overheid en bedrijfsleven stellen nu echter een aanpak voor waarbij de verantwoordelijkheid volledig wordt afgeschoven op de consument. Meer voorlichting naar consumenten en vooral meer beweging, zou het probleem moeten verminderen. De aanpak van het probleem moet volgens de opstellers van het convenant worden gezocht in een benadering die gericht is op het “gezond verstand” en die mensen aanzet tot meer sport en beweging. Elk individu moet ervoor zorgen dat hij de balans tussen eten en bewegen herstelt. Het convenant bevat geen enkele prikkel voor de industrie en de overheid om tot concrete maatregelen te komen om overgewicht aan te pakken. Dit alles ondanks de conclusie van het RIVM dat het bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in de aanpak, door onder meer de samenstelling van producten te verbeteren. Omdat het convenant nu puur de verantwoordelijkheid bij de consument legt, wordt het de betrokken partijen zoals Horeca Nederland, VNO, cateraars en de industrie wel erg makkelijk gemaakt om zich hier achter te verschuilen. De Consumentenbond is van mening dat alleen met gedeelde verantwoordelijkheid overgewicht echt kan worden aangepakt. Het tegengaan van misleidende reclame, duidelijke etiketten en verbeterde productsamenstelling zijn hiervan een voorbeeld, Door de eenzijdige benadering van het convenant blijven deze maatregelen nu achterwege. In het kader van zijn campagne Bond kiest gezond, zal de Consumentenbond de overheid en het bedrijfsleven blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid om gezondheidsproblemen zoals overgewicht aan te pakken. Bij de ondertekening, vanmiddag in Nieuwspoort, deelt de bond recepten uit voor een structurele slappe hap, ter illustratie van de slappe inhoud van het overgewichtconvenant. Waarom de Consumentenbond niet tekent