Aardbeienjamtesters gezocht

Iedereen kan meedoen aan smaaktest op Grote Kerkplein in Zwolle

Wie wil bepalen wat de lekkerste en smeuïgste aardbeienjam is, kan donderdag 3 maart meedoen met de aardbeienjamtest van de Consumentenbond. De bond staat met zijn speciale bus op het Grote Kerkplein in Zwolle waar de meest verkrijgbare aardbeienjams blind geproefd en gekeurd kunnen worden.

Om tot een goed oordeel te komen wat de beste aardbeienjam is, heeft de Consumentenbond mensen nodig die het leuk vinden om de bond te helpen met een smaaktest naar aardbeienjam. Van 11.00 tot 17.00 uur kan iedereen de meest gangbare merken aardbeienjam komen proeven in Zwolle. De testers proeven een aantal aardbeienjams zonder te weten wat het merk is en geven vervolgens een cijfer.

De Consumentenbond publiceert de resultaten van deze test in de Consumentengids van mei. De deelnemers ontvangen de resultaten per e-mail zodra de gids verschijnt. Ter plekke krijgen de proevers één van de gidsen van de Consumentenbond mee.

Mochten er slechte weersomstandigheden worden voorspeld (hevige regen, sneeuwval of storm) dan zal de Consumentenbond de test afgelasten.

Voor meer informatie over deze smaaktest kunnen journalisten contact opnemen met Pauline van den Brandhof, woordvoerder Consumentenbond, telefoon (070) 445 44 71, buiten kantooruren (06) 20 49 39 72.