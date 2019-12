Internetproviders zorgen voor irritaties bij consumenten

Consumentenbond bemiddelt bij problemen met Tiscali

Consumenten voelen zich oneerlijk behandeld door internetprovider Tiscali. Ook over andere internetaanbieders komen bij de Consumentenbond veel klachten binnen. De bond start daarom vandaag een bemiddelingsactie voor mensen die klachten hebben over Tiscali. Verder roept de bond klagers over andere internetproviders op om zich massaal te melden. De Consumentenbond gaat krachtig optreden tegen alle internetproviders die consumentenleed veroorzaken.

Sinds een half jaar krijgt de Consumentenbond klachten over ADSL-abonnementen die consumenten konden afsluiten bij internetaanbieder Tiscali. Het aanbod hield in dat ze geen aansluitkosten hoefden te betalen en een gratis modem kregen. In de praktijk bleek dat mensen dit "cadeau" moesten voorschieten en het geld niet, of pas na aandringen, terugkregen. Ook komen er bij de bond andere klachten over Tiscali binnen zoals laat of niet reageren op vragen van klanten.

Verder krijgt de bond veel kritiek over andere internetaanbieders. Afgelopen half jaar werden er diverse ongenoegens geuit: overstappen naar een andere provider duurt erg lang, de snelheid van de verbinding blijkt onbetrouwbaar, wijzigingen van voorwaarden worden niet of onduidelijk kenbaar gemaakt en mensen kunnen opeens minder downloaden dan in eerste instantie was afgesproken.

Dit is voor de Consumentenbond aanleiding om de internetmarkt nader onder de loep te nemen. Als eerste treedt de Consumentenbond op als bemiddelaar tussen Tiscali en diens ontevreden klanten. Leden van de bond kunnen hun klacht, ongeacht waar het over gaat, indienen via het speciale formulier op Consumentenbond.nl. Ook kunnen leden zich telefonisch aanmelden bij de Consumentenbond. Deelnemers betalen €5 als bijdrage in de kosten die de Consumentenbond maakt. Blijkt de klacht gegrond te zijn, dan betaalt Tiscali dit geld terug aan de gedupeerde.

Om nog sterker te staan richting de internetproviders roept de bond iedereen op die een klacht heeft over zijn internetaanbieder, die in te dienen op www.consumentenbond.nl. Ook tegen andere providers dan Tiscali die problemen voor consumenten veroorzaken komt de bond in het geweer