Reclames van zorgverzekeraars deugen vaak niet

Claims als "100% fysiotherapie vergoed" zijn niet juist

De reclame-uitingen van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeringen deugen vaak niet. Zo blijken de slogans over de premies niet altijd te kloppen en zijn claims als "100% fysiotherapie vergoed" gewoonweg onjuist. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond, die ingrijpen eist van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Bovendien roept de bond iedereen op om na te gaan of de zorgverzekeraars de beloftes die ze doen in de praktijk waarmaken.



Consumenten zijn de afgelopen maanden - met het oog op het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 ingaat - overladen met reclames van zorgverzekeraars. De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar de claims van zorgverzekeraars in advertenties in landelijke en regionale kranten, die ook worden gedaan in de vele radio- en televisiespotjes. Het resultaat daarvan wordt gepubliceerd in de Consumentengids van mei.

De vage claims die zorgverzekeraars doen over de hoogte van de premies blijken vaak niet juist te zijn, bijvoorbeeld als een vergelijking met andere verzekeraars wordt gemaakt die niet klopt. De claims over de kwaliteit van de verzekeraar zijn voor consumenten vaak niet na te gaan, bijvoorbeeld omdat verwezen wordt naar een onderzoek zonder bronvermelding. En specifieke vergoedingclaims deugen ook niet altijd: "100% fysiotherapie vergoed" is niet waar als slechts een beperkt bedrag per behandeling en een beperkt aantal behandelingen wordt vergoed. De Reclame Code Commissie heeft reeds geoordeeld dat zo'n claim van Zilveren Kruis misleidend is.

De Consumentenbond vraagt vandaag aan Zorgverzekeraars Nederland om via een gedragscode de verzekeraars te dwingen om eerlijke informatie te verstrekken. Zeker omdat aan het einde van het jaar de reclamecampagnes weer in alle hevigheid zullen losbarsten. Dan moeten álle consumenten een nieuwe keuze voor een zorgverzekering maken. Als de verzekeraars hun gedrag niet verbeteren, zal de bond in actie komen.



Verder gaat de Consumentenbond de komende tijd checken of de zorgverzekeraars de beloftes in de reclames, zoals "binnen 5 dagen consult specialist" of "binnen 2 weken geopereerd", in de praktijk waarmaken. Vandaag roept de bond via de Gezondgids en de website consumenten op om hun ervaringen vast door te geven via zorg@consumentenbond.nl.