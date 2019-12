Minister Hoogervorst opent actieweek Vet Gezond

Dinsdag 15 maart opent minister Hoogervorst de actieweek Vet Gezond. Met deze actie wil de Consumentenbond op een ludieke manier duidelijk maken dat speeltjes voor kinderen niet thuishoren in ongezonde , maar in gezonde producten. Hebbedingetjes zoals stuntwheels, flippo’s en verrassingseieren kunnen ook bij gezonde levensmiddelen.



De Consumentenbond voert een campagne Gezonde Voeding. . Met de actie Vet Gezond wil de bond bereiken dat speeltjes niet langer in ongezonde producten mogen voorkomen. Kinderen worden constant verleid om ongezonde producten te eten. En dat terwijl het overgewicht met name bij kinderen in razend tempo toeneemt. Eén op de 7 kinderen is nu al te dik en dat aantal neemt alleen maar toe. De bond pleit er voor dat speeltjes bij gezonde levensmiddelen komen.



Dinsdag 15 maart zal minister Hoogervorst de actie openen door een levensgrote strippo (een alternatieve flippo) symbolisch in een winkelwagen vol met fruit te stoppen. De strippo’s hebben afbeeldingen van de kinderidolen Ernst en Bobbie en brengen op een grappige manier een gezonde boodschap over. Tijdens de bijeenkomst krijgt de minister het eerste zakje fruit met strippo’s overhandigd en zingt Bobbie met kinderen het Vet Gezond lied met kinderen.

Na afloop is er een discussie met een deskundigenpanel.

De persbijeenkomst is op dinsdag 15 maart van 12.00 tot 13.00 u in het gebouw van de Consumentenbond, Enthovenplein 1 in Den Haag. Voor meer informatie kunnen journalisten contact opnemen met Juliette Oolders, persvoorlichter van de Consumentenbond, telefoon (070) 445 44 70 of mobiel 06-518 17 459.