Consumentenbond daagt tussenpersonen voor RCC

Sites tussenpersonen suggereren onafhankelijkheid, maar beloningsopenheid ontbreekt



De Consumentenbond stapt naar de Reclame Code Commissie (RCC) om de uitingen van tussenpersonen op hun websites te laten beoordelen. Tussenpersonen zeggen dat ze onafhankelijk en objectief zijn maar weigeren openheid van zaken te geven over hun beloning die zij krijgen zodra zij een product verkopen. De Consumentenbond vindt dat de RCC de uitingen op de sites moet verbieden.

Op de websites van tussenpersonen van de brancheverenigingen NBVA en NVA staan uitingen als “onafhankelijk en objectief advies” en is te lezen dat zij “de belangen van de consumenten behartigen”. Zij geven echter geen openheid van zaken over de provisie die zij ontvangen bij de verkoop van een financieel product. De Consumentenbond vindt dat zij helder en onomwonden aan de consument moeten uitleggen hoeveel zij betaald krijgen voor de verkoop van een verzekering, lening of spaar- of beleggingsproduct. Consumenten moeten er vanuit kunnen gaan dat bij de advisering het (financieel) eigen belang van de adviseur geen rol speelt. Of als het wel het geval is dat dat op z’n minst eerlijk wordt verteld.

Zolang tussenpersonen geen openheid van zaken geven over hun beloning, vindt de bond dat ze niet op hun sites mogen zeggen dat ze onafhankelijk zijn. Daarom gaat de Consumentenbond de uitingen voorleggen aan de Reclame Code Commissie. De bond wil dat de tussenpersonen niet langer op dergelijke wijze reclame maken voor zichzelf.

Verder praat de Consumentenbond maandag met minister Zalm van Financiën over de bestrijding van provisiegedreven advisering en/of verkoop van financiële producten. De bond wil dat de minister hiervoor regels opstelt. Tussenpersonen willen zelf niet meewerken aan een regeling over beloningstransparantie.

