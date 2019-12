Helft onderzochte patatbakkers gebruikt ongezond vet

Consumentenbond: percentages transvet soms schrikbarend



De helft van de 50 onderzochte patatbakkers scoort matig tot slecht op het gebruik van ongezonde vetten, terwijl er een beter alternatief voorhanden is. Dat blijkt uit het patatonderzoek van de Consumentenbond dat vandaag wordt gepubliceerd in de Gezondgids. Teveel inname van ongezonde vetten vergroot de kans op hart- en vaatziekten. De Consumentenbond pleit voor strenge normen voor de samenstelling van frituurvet.

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van frituurvet op 50 plaatsen in Nederland, bij zowel cafetaria’s als patatkramen en fastfoodzaken. Hieruit is gebleken dat de helft van de onderzochte patatbakkers vet met teveel transvetzuren en/ of teveel verzadigd gebruikt. Verzadigd vet is bij verhitting stabieler dan onverzadigd vet omdat het minder snel met zuurstof reageert. Een patatbakker kan daardoor langer doen met zijn vet. Dat levert hem een kostenbesparing op, echter wel ten koste van de gezondheid van de consument. Verzadigde vetten verhogen namelijk het cholesterolgehalte van het bloed en vergroten het risico op hart- en vaatziekten. Transvetzuren zijn nog slechter voor hart en bloedvaten. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat maximaal 1% van de dagelijkse energie-opname mag bestaan uit transvetzuren. De helft hiervan nemen we al op via zuivel, vlees, eieren en vis; een portie patat zou dus maximaal de andere helft mogen opleveren. 26 van de 50 verkooppunten voldoen hier niet aan. In één portie patat zat bijna 5,5 keer zoveel transvet als de Gezondheidsraad per dag toelaatbaar acht.

De Consumentenbond is tevreden met de resultaten van patatbakkers die deelnemen aan de Campagne Verantwoord Frituren, omdat deze positieve resultaten behalen. Helaas neemt slechts 20% van de zaken in Nederland deel aan deze campagne. Aangezien hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één vormen in Nederland vindt de bond dit onvoldoende. Zeker gezien het feit dat er een gezond alternatief voorhanden is: vloeibaar plantaardig vet. Opmerkelijk is dat de twee McDonalds-vestigingen die we getest hebben slechts ‘matig’ en ‘redelijk’ scoren als het om transvet gaat. Dit terwijl de keten deelneemt aan de campagne.

De Consumentenbond heeft in 2003 aan de Minister van Volksgezondheid gevraagd strenge normen te stellen voor het gebruik van verzadigde vetten en transvetzuren. Het advies van de Gezondheidsraad kan daarbij leidraad zijn. De bond zal minister Hoogervorst nogmaals wijzen op de urgentie van maatregelen.

Meer informatie

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl