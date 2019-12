Goedkope wijn uit supermarkt scoort uitstekend

Consumentenbond publiceert test van meer dan 500 betaalbare wijnen



Goedkope wijn uit de supermarkt kan van prima kwaliteit zijn en uitstekend smaken. Dat blijkt uit het onderzoek van de Consumentenbond naar meer dan 500 wijnen. Een wijn van €1,99 komt met een rapportcijfer van 9,9 het beste uit de test. Het wijnonderzoek wordt gepresenteerd in de Wijngids 2005 die vandaag verschijnt.

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 501 wijnen onder de €8 die te koop zijn in supermarkten en slijterijen. De bond heeft 292 rode, 147 witte en 62 roséwijnen door een panel laten proeven en in het laboratorium onderzocht. Naast de smaak is dus ook de chemische kwaliteit getest: de wijn is onderzocht op onder andere sulfietgehalte, sorbinezuur, vluchtige zuren, suikers, alcohol en eiwitten.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in de supermarkten uitstekende wijnen te vinden zijn voor nog geen €5 per fles. De Pampas del Sur, een rode Argentijnse wijn uit 2004 die voor €1,99 te koop is bij onder andere Dirk van der Broek, is niet alleen een van de goedkoopste wijnen uit de test, maar scoort ook het beste. De wijn is slechts een jaar oud, maar nu al op dronk. Uit de analyse blijkt dat de wijn chemisch 'correct' is en het smaakpanel is lovend, waardoor de wijn met een 9,9 als rapportcijfer bovenaan eindigt. Daarentegen kost bijvoorbeeld een fles Moillard Les Alouettes wel €7,99 (verkrijgbaar bij Albert Heijn), maar deze rode wijn krijgt slechts een 2,9, het op één na laagste rapportcijfer uit de test.

Het wijnonderzoek wordt gepubliceerd in de Wijngids 2005 van de Consumentenbond, die vandaag verschijnt. In tegenstelling tot andere wijngidsen, is in het wijnonderzoek van de bond het oordeel gebaseerd op een panel van consumenten in plaats van op de smaakvoorkeur van één auteur, en is voor het eerst ook de chemische kwaliteit onderzocht.

