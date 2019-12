Consumentenbond opent advieslijn over klachten tegen artsen

Het komt regelmatig voor dat consumenten niet tevreden zijn over hun arts. De Consumentenbond heeft daarom de telefonische advieslijn "Wat kan ik doen met een klacht over mijn arts?" geopend.

Mensen kunnen om allerlei redenen ontevreden zijn over hun arts. Het duurt te lang voordat men aan de beurt is. Men twijfelt bijvoorbeeld aan de noodzaak van een behandeling die de arts voorschrijft. Of men is ontevreden over de diagnose of er is onenigheid over de hoogte van de rekening.

Net als in "reguliere" bedrijfstakken worden er in de medische wereld fouten gemaakt, zijn er misverstanden of meningsverschillen. En net als in andere sectoren het geval is, kunnen consumenten ook hier actie ondernemen, bijvoorbeeld hun beklag doen over hetgeen hen is overkomen. Maar vaak hebben mensen geen idee wat er mogelijk is.

De telefonische advieslijn van de Consumentenbond (open tot september) kan mensen adviseren over bijvoorbeeld het overstappen naar een andere arts, het aanvragen van een second opinion en bij het indienen van een klacht.

Het telefoonnummer van de Consumentenbond is (070) 445 40 00.

Voor leden is het advies gratis, niet-leden krijgen voor €10 eenmalig uitgebreid advies.

Meer informatie

