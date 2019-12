Consumentenbond gaat verder met prijspeiling supers

Rangschikking supermarkten A-merken vergelijkbaar met vers en huismerken

De Consumentenbond schort zijn prijspeiling van supermarkten niet langer op. Uit onderzoek van de bond blijkt dat er geen sprake is van succesvolle manipulatie door supermarkten waardoor de prijspeiling een onevenwichtig beeld zou schetsen van het prijsniveau. De prijsverschillen tussen supermarkten bij A-merken zijn vergelijkbaar met die bij bijvoorbeeld versproducten en huismerken.

Medio februari heeft de Consumentenbond zijn prijzenonderzoek onder supermarkten opgeschort. Aanleiding was de verwijzing naar het onderzoek in de rechtszaak van Albert Heijn tegen ontbijtkoekfabrikant Peijnenburg. De rechter oordeelde in deze zaak onder meer dat de vaste samenstelling van het boodschappenmandje van de bond “aanleiding geeft tot verstoring van de markt”. Volgens de rechter kunnen supermarkten zich voor het bepalen van hun (prijs)imago grotendeels beperken tot de samenstelling van die winkelmand.

De Consumentenbond kondigde na dit vonnis aan een onderzoek in te stellen naar de door de rechter gesuggereerde manipulatie van zijn prijspeiling. Hiertoe zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven, zowel fabrikanten als supermarkten, is extra onderzoek gedaan naar schapindeling van A-merken, zijn historische onderzoeksresultaten geanalyseerd en zijn anoniem toegestuurde inkoop- en verkoopprijzen onderzocht.

Uit dit onderzoek is gebleken dat van succesvolle manipulatie van het mandje geen sprake is. Supermarkten weten niet wanneer de meting plaatsvindt en weten ook niet welke producten in een peiling worden meegenomen. Bovendien blijkt uit de prijsmeting van producten buiten dit mandje dezelfde rangschikking op prijs van supermarkten. Met andere woorden: een supermarkt die goedkoper is in prijsniveau van A-merken is dat ook in andere producten zoals vers en huismerken.

De Consumentenbond vindt dat de rechter een onterechte conclusie heeft getrokken over de prijspeiling van de bond in zijn AH-Peijnenburg-vonnis. In een brief aan de betrokken rechter en aan de Raad voor de Rechtspraak zal de bond zijn ongenoegen uiten over dit ongefundeerde deel van het vonnis.

De bond heeft ook gezien dat in een aantal gevallen een merkproduct (veel) duurder is dan een huismerk, terwijl de supermarkt op dat huismerk een positieve marge behaalt en op het merkproduct niet. De bond vraagt zich af of de vermeende kwaliteitsverschillen een hogere prijs rechtvaardigen. De bond concludeert dat in een aantal gevallen niet de verkoopprijs van A-merk producten te laag is, maar dat de inkoopprijs voor supermarkten te hoog is.

Meer informatie

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl