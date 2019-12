Veel kinderen vinden reclames ongeloofwaardig

Tweederde van de kinderen vindt reclame vervelend



Kinderen zijn goed in staat om door reclames heen te prikken. R.O.C.K., de Reclame Opinie Commissie voor Kids, heeft kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar gevraagd wat zij vinden van reclame. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door Qrius, in samenwerking met de Consumentenbond, blijkt dat maar 16% van de ondervraagde kinderen van mening is dat in reclame de waarheid wordt verteld. Wel vindt tweederde reclame vervelend.



De Consumentenbond, KidsWeek en Qrius hebben de Reclame Opinie Commissie voor Kids (R.O.C.K!) opgericht. R.O.C.K! bestaat uit een representatieve groep kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar en wil de stem van kinderen laten horen in de discussie over de invloed van reclame op kinderen. Daarom houden zij vier keer per jaar een onderzoek onder kinderen.



Uit het meeste recente onderzoek onder deze groep blijkt dat maar 16% van de ondervraagde kinderen van mening is dat in reclame de waarheid wordt verteld. Dat is ruim 6% meer ten opzichte van een half jaar geleden. Bijna alle kinderen hadden door dat reclame een commerciƫle bedoeling heeft.

Een andere conclusie is dat kinderen reclame niet leuk vinden. Bijna tweederde van de kinderen vindt reclame ronduit vervelend. Toch is het entertainment-gehalte van reclame wel hoog. Iets meer dan de helft van de kinderen zingt vaak liedjes uit TV reclames. Bij minder dan de helft van de kinderen wekt reclame de kooplust op. Vaker bij jongens dan bij meisjes en ook eerder bij basisschoolleerlingen dan bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Reclames over geld lenen, hypotheken en verzekeringen vinden kinderen vaak erg stom. Net zoals reclames over maandverband en schoonmaakproducten. De reclame van Dubbelfriss wordt het meest genoemd als leukste reclame. De reclames van HI, Skittles en Citroƫn scoren ook heel goed. De meeste reclames kennen de kinderen van de televisie.`

