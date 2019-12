Consumentenbond komt op voor Wanadoo-klanten

Internetgebruikers die problemen ondervinden met internetserviceprovider Wanadoo kunnen terecht bij de Consumentenbond, omdat die vandaag een actie start voor zijn leden die klachten hebben over Wanadoo.

Bij de Consumentenbond komen al maanden klachten binnen over problemen met vrijwel alle internetproviders. Vanaf januari zijn er tweehonderd meldingen binnengekomen over internetprovider Wanadoo. De klachten zijn divers: het niet nakomen van toezeggingen, slechte bereikbaarheid van de klantenservice en onduidelijkheid over facturering zijn enkele opvallende problemen.

De Consumentenbond is blij dat Wanadoo zich bereid heeft verklaard de klachten van de Consumentenbondleden snel op te lossen. Deelnemers betalen €3 als bijdrage in de kosten die de Consumentenbond maakt.

Via het Adviescentrum van de bond, telefoonnummer (070) 445 40 00, of via www.consumentenbond.nl kunnen mensen zich aanmelden voor deze actie die tot 20 juni duurt.

