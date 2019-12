Consumentenbond stimuleert beveiligen computer

Antispywarepakketten ruimen te weinig spyware op

De meeste antispywarepakketten ruimen spyware niet goed op. De Consumentenbond heeft dertien antispywarepakketten getest en komt tot de conclusie dat er slechts twee pakketten zijn die de pc aardig schoonmaken. De Consumentenbond biedt consumenten via zijn tijdschriften en website informatie aan over het beveiligen van de computer, onder meer aan de hand van het spyware-onderzoek.

Computers kunnen besmet raken met ongewenste programma’s die wachtwoorden, inlogcodes en persoonlijke gegevens stelen of inbellen naar dure telefoonnummers. Ook zijn er programma’s die de pc ongevraagd bombarderen met reclameboodschappen en de computer traag en instabiel maken. Al deze ongewenste software wordt geschaard onder de noemer ‘spyware’. De Consumentenbond heeft dertien antispywarepakketten onderzocht. Ze zijn ondermeer getest op het voorkomen, ontdekken en opruimen van spyware en op scansnelheid.

Geen enkel pakket herkende en verwijderde alle spyware. Microsoft AntiSpyware, waar alleen nog een testversie van bestaat, scoorde het beste en verwijderde 90%; Hitman Pro 84%. Alle andere onderzochte pakketten verwijderden (veel) minder: van minder dan 60% tot bijna niets. De scansnelheid bij een volledige scan varieerde op de testcomputer van de bond sterk per pakket; van anderhalve minuut tot een uur en drie kwartier. Spyware voorkomen is minstens zo belangrijk, maar geen enkel getest pakket kon de pc helemaal spywarevrij houden; de meerderheid van de pakketten presteert matig tot slecht.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de actie van de Consumentenbond over de veiligheid van pc’s. Internetcomputers zouden standaard beveiligd moeten zijn, makers van beveiligingssoftware zouden een ‘niet-goed-geld-terug-garantie’ moeten afgeven en internetproviders zouden beveiliging van hun klanten als uitgangspunt moeten nemen. Desnoods moet de overheid dit afdwingen. De bond informeert consumenten over het beschermen van de pc via zijn tijdschriften (de Digitale Consument en de Consumentengids), een boek (‘Beveilig uw pc’) en de website Consumentenbond.nl. Alleen door verhoogde beveiliging zullen consumenten langdurig en met plezier van het internet en aanvullende diensten kunnen profiteren.

