Chipkaart: consumentenorganisaties bereiken doorbraak bij NS

De consumentenorganisaties in het LOCOV constateren dat de NS met betrekking tot de OV-chipkaart in belangrijke mate aan hun wensen tegemoet wil komen. Zo zal het op aandringen van de consumentenorganisaties mogelijk worden op de treinreis “reizend te specificeren” (aan begin en eind van een reis langs een kaartlezer, en alles gaat vanzelf). Dit reizend specificeren ligt ten grondslag aan het gebruiksgemak dat de reiziger altijd is beloofd. Wel moet er nog met de NS worden gepraat over de kosten die dat voor de treinreiziger met zich meebrengt.

In het stads- en streekvervoer was al geregeld dat reizend wordt gespecificeerd, zonder extra kosten voor de reiziger. De consumentenorganisaties vinden dat ook het spoorvervoer niet duurder mag worden ten gevolge van het invoeren van de chipkaart. Om de chipkaart op een positieve manier te introduceren, stelden de consumentenorganisaties de “50-kaart” voor: tegen betaling van ongeveer 50 Euro krijgt de reiziger in de daluren 50% korting. Dit voorstel is door de NS voor klanten die reizend specificeren overgenomen.

De consumentenorganisaties in het LOCOV zouden graag zien dat de NS de potentie van de OV-chipkaart ten volle zou benutten door een zo klantvriendelijk mogelijke opstelling te kiezen. Het wervende principe mag niet teniet worden gedaan doordat reizigers die “reizend specificeren” (aan begin en eind van een reis langs een kaartlezer, en alles gaat vanzelf) in de sommige gevallen een hoger tarief moeten gaan betalen dan reizigers die kiezen voor het omslachtige “vooraf specificeren” (twee keer langs een kaartlezer, maar eerst ook nog op het beginstation bij een automaat intoetsen wat de bestemming is). Volgens de huidige voorstellen van de NS is het zo, dat mensen die “reizend specificerend” een retourreis maken, twee keer de prijs van een enkeltje betalen. Dat is echter duurder dan de prijs van een “vooraf gespecificeerd” retourtje. Over dit probleem, dat overigens wel is op te lossen, wordt begin juni door de consumentenorganisaties en NS verder gepraat. De consumentenorganisaties zijn blij met de toezegging van NS, dat op dit vlak tot dan geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Ook zijn de consumentenorganisaties fel gekant tegen de voorgestelde aanschafprijs van 7 euro 50 voor de chipkaart. Voor dit bedrag kan de reiziger nog geen meter reizen, en dit zal de acceptatie van de OV-chipkaart niet ten goede komen. Deze aanschafprijs geldt overigens niet voor abonnementhouders. Minister Peijs heeft laten weten dat voor de chipkaart tijdens de introductiefase een gematigde aanschafprijs moet gelden.

De consumentenorganisaties zijn tevreden dat er bij NS gehoor is voor hun mening dat reizigers probleemloos moeten kunnen overstappen tussen stads- en streekvervoer en de trein: met één kaart en zonder extra kosten (zoals twee keer instaptarief, of twee keer dure kilometers). Ook dit zal de komende tijd nader moeten worden uitgewerkt.