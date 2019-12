Misleiding op producten moet stoppen

Consumentenbond overhandigt “gezond”gebakje aan Europarlementariërs



“Goed voor de concentratie!”, “verbetert de stoelgang!”, “verhoogt de weerstand!” Dit soort kreten kunnen probleemloos op voedingsmiddelen worden gezet, bewijs is niet nodig. Tenzij het Europees Parlement aanstaande donderdag anders bepaalt in de stemming over gezondheids- en voedingsclaims. 38 Europese consumentenorganisaties slaan de handen vandaag ineen om het Parlement te overtuigen van het belang van deze stemming. De Consumentenbond overhandigt daarom vandaag een gebakje aan de Nederlandse Europarlementariërs dat er gezonder uitziet dan het is…

Het Europees Parlement dreigt morgen een gevecht van 4 jaar tegen misleiding van de consument in één klap van tafel te vegen in de stemming over productclaims. Cruciaal is het punt van de bewijslast: de Europese Commissie wil dat bedrijven vooraf wetenschappelijk bewijzen dat een claim klopt. Het Parlement lijkt daar anders over te denken, getuige de voorafgaande stemming in de milieu- en de industriecommissie in Brussel. Wanneer de claims niet vooraf hoeven te worden getoetst is het hek van de dam voor het misleiden van de consument.

Gezien het snel groeiende aantal mensen met overgewicht, hart- en vaatziekte en diabetes is het verstrekken van eerlijke informatie op producten van cruciaal belang. Overheid en bedrijfsleven vinden dat de verantwoordelijkheid voor het eetgedrag bij de consument zelf ligt. Dan moet de consument wel eerlijke informatie krijgen om zijn keuze op te baseren. Een stevige richtlijn voor claims draagt daar aan bij.

De Consumentenbond overhandigt vandaag een gebakje aan de Nederlandse Europarlementariërs met claims als “maakt je slank!” en “20% meer intelligentie!” om op ludieke wijze zichtbaar te maken hoe makkelijk producenten van alles kunnen beweren op producten als leuzen op het etiket niet vooraf wetenschappelijk bewezen hoeven worden. Ook willen de consumentenorganisaties dat producten met veel vet, suiker of zout niet mogen niet worden gepromoot als zijnde “gezond” zoals 0% vet op lollies. Nu is dat wel mogelijk.

