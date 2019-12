Meerderheid leasebeleggers steunt oplossing Duisenberg

Het akkoord op hoofdlijnen dat op 28 april jongstleden na bemiddeling door de heer W. Duisenberg is gesloten tussen de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) is door een overgrote meerderheid van de aangeslotenen bij de Stichtingen positief beoordeeld. De schikking is hiermee definitief tot stand gekomen.

Om 10.30 uur zal vandaag, donderdag 23 juni 2005, in perscentrum Nieuwspoort (Den Haag) een persconferentie van de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, alsmede Consumentenbond en VEB plaatsvinden Tijdens deze persconferentie zal een toelichting worden gegeven op de uitslag van de stemming, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord, de consequenties en de afwikkeling in de komende periode. De heer Bruneel (bestuursvoorzitter Dexia Bank Nederland) zal tevens bij de persconferentie aanwezig zijn.

Afzender van dit persbericht:

Stichting Leaseverlies

Stichting Eegalease

Consumentenbond

Vereniging van Effectenbezitters