Grote verschillen in bankkosten op vakantie

Voor wie op vakantie gaat in het buitenland, kan het behoorlijk schelen bij welke bank men klant is. Geld uit de muur halen of een pinbetaling in een winkel is bij de ene bank gratis, andere banken berekenen daarvoor kosten. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar betalen in euro- en niet eurolanden en komt tot de conclusie dat er grote verschillen zijn. De resultaten staan in de Consumentengids die morgen verschijnt.

De Consumentenbond heeft in het onderzoek naar betalen in het buitenland gekeken naar geld uit de muur halen en pinbetalingen in een winkel, en een onderscheid gemaakt tussen betalingen in euro- en niet-eurolanden. Creditcards kunnen consumenten het beste alleen in noodgevallen gebruiken om geld uit de muur te halen. Wat betreft betalen is er weinig verschil tussen enerzijds de creditcard en anderzijds de Europassen (Europas, Wereldpas en Giropas).

Buiten de eurolanden zijn rekeninghouders van de Argenta bank en pakketklanten van de Rabobank en de Postbank spekkopers. Zij kunnen gratis geld uit de muur halen. Bij andere banken betalen klanten een bedrag tussen de €1,80 en €2,25. Daarnaast rekenen de ABN AMRO, Fortis Bank en DHB Bank een koersopslag uiteenlopend van 1 tot 3%. DHB Bank is het duurst; 3% koersopslag. Iemand die bij die bank €200 pint is €8,25 aan kosten kwijt; €2,25 pingeld en €6 koersopslag.

Ook pinbetalingen in bijvoorbeeld winkels zijn voor klanten van Argenta, pakketklanten van de Rabobank en de Postbank buiten de eurolanden gratis. De overige banken rekenen elf tot vijftien eurocent per pinbetaling. Naast de kosten die voor een pinbetaling in rekening worden gebracht kan een bank nog een opslag op de koers in rekening brengen. Die opslag kan oplopen tot zo’n 1,2%. Bijvoorbeeld de ABN AMRO klant die met zijn Wereldpas twintig keer betaalt voor in totaal omgerekend €1000 is daarvoor €15 aan kosten kwijt.

Mensen die naar een euroland op vakantie gaan kunnen het beste hun Europas/Wereldpas of Giropas gebruiken om mee te pinnen bij een geldautomaat; dat is namelijk gratis. Om te betalen in een winkel is er geen verschil tussen de creditcard en een Europas, beiden zijn zonder kosten.

De resultaten van het onderzoek zoals alle tarieven, koersopslagen en hoeveel geld er per dag uit de muur gehaald kan worden, staan in de Consumentengids van juli die morgen uitkomt.

