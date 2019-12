Veel klachten over digitale camera's en mobieltjes

De Consumentenbond heeft de afgelopen maanden duizenden klachten gekregen over kapotte digitale foto- en videocamera's en mobiele telefoons. Zeker in deze vakantietijd kan dat heel vervelend zijn. De bond start daarom vandaag de actie “Ik ga op vakantie en neem (niet) mee…”. Consumenten kunnen een kaartje downloaden met hun rechten, zodat zij sterker staan richting hun winkelier bij een reparatie. En de bond zal actie gaan voeren richting winkelketens die reparaties niet snel en goed afhandelen. Mensen kunnen meedoen door input te leveren via het formulier op Consumentenbond.nl **formulier niet meer beschikbaar. Actie is afgelopen**.

Een nieuwe digitale fotocamera die een consument gekocht heeft om tijdens de zomervakantie te gebruiken, blijkt voor de tweede keer defect. De consument brengt de camera weer weg ter reparatie en hij kondigt schriftelijk aan dat hij bij een volgende klacht een nieuw apparaat eist. Iemand anders bestelt een digitale videocamera die al bij het uitpakken gebreken vertoont. Hij stuurt de camera terug in de hoop deze voor zijn vakantie gerepareerd terug te hebben; hij hoort nooit meer iets van de winkel. En de mobiele telefoon van een consument gaat al na vijftien maanden stuk; na reparatie vertoont de telefoon nog steeds dezelfde mankementen.

Dit zijn voorbeelden van de duizenden klachten die de Consumentenbond de laatste tijd heeft binnengekregen over reparaties van digitale camera's en mobiele telefoons. Voor consumenten is het vaak onduidelijk wat zij mogen verwachten van de winkelier. Op de site van de bond kunnen consumenten daarom een kaartje downloaden waarop hun wettelijke rechten staan. Daarmee kunnen zij goed beslagen ten ijs komen als ze een product ter reparatie aanbieden.

Verder zal de Consumentenbond in gesprek gaan met winkelketens die reparaties niet correct afhandelen en deze ketens zonodig publiekelijk aanpakken. Iedereen die problemen heeft (gehad) met de reparatie van een digitale camera en / of mobiele telefoon kan tot eind augustus zijn ervaringen laten weten via www.consumentenbond.nl . Hoe meer reacties binnenkomen, hoe sterker de bond staat in zijn actie richting de winkelketens.