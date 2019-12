Consument verwacht verslechtering zorgstelsel

Weinig vertrouwen in nieuwe zorgverzekeringUit een enquête van de Consumentenbond naar de kennis en verwachtingen van het nieuwe zorgstelsel blijkt dat mensen de nieuwe verzekering zien als een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. 54% van de deelnemers verwacht minder waar voor zijn geld te krijgen, slechts 6% verwacht er financieel op vooruit te gaan. De verwachting is dat de kwaliteit van de zorg erop achteruit zal gaan. Opvallend is dat juist mensen die in de afgelopen periode veel met zorg te maken hebben gehad sceptisch zijn over de nieuwe verzekering: 60% van deze groep ziet het als een verslechtering.

Het vertrouwen in de rol van de zorgverzekeraars bij de uitvoering van de nieuwe verzekering is laag. Tweederde van de respondenten heeft er weinig vertrouwen in dat zij deze goed gaan uitvoeren. Dit gebrek aan vertrouwen steunt de mening van de Consumentenbond dat de minister een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren om te kijken of de verzekeraars wel klaar zijn voor de overgang naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2006.

Uit de cijfers blijkt verder dat veel mensen weten dat er iets gaat veranderen, maar niet goed kunnen aangeven wat dit voor hun eigen situatie gaat betekenen. De enquête is bewust gehouden in juni, als nulmeting. Het Ministerie van VWS is in juli een grote voorlichtingscampagne gestart om mensen te informeren over het nieuwe stelsel. In het najaar zal de Consumentenbond daarom opnieuw een onderzoek uitzetten naar de kennis en verwachtingen van consumenten.

De enquête is gehouden onder representatieve panels van zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond.

