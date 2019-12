Helft ziekenhuizen zwijgt over ervaring

Consumentenbond betreurt terughoudendheid ziekenhuizenDe Consumentenbond vergelijkt de ervaring van ziekenhuizen met risicovolle chirurgische ingrepen, waarvan bekend is dat er een relatie is tussen die ervaring en de kans op complicaties of zelfs overlijden. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de ziekenhuizen geadviseerd om terughoudend te zijn met de gegevens. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft zelfs geadviseerd informatieverzoeken niet te honoreren. De Consumentenbond betreurt de houding van de beide verenigingen en vermoedt dat de ziekenhuizen geen lijstjes willen van slechtste en beste ziekenhuizen. De bond is niet voor dergelijke algemene lijstjes: doel van het onderzoek is dat patiënten op het niveau van een concrete aandoening kunnen zien welk ziekenhuis veel ervaring met de behandeling heeft.Patiënten willen weten of zij bij een bepaalde aandoening in het ene ziekenhuis beter worden geholpen dan in het andere. Ook de overheid wil dat prestatiegegevens van ziekenhuizen openbaar worden om concurrentie tussen ziekenhuizen tot stand te brengen en daarmee de problemen in de zorg aan te pakken. Daarnaast is openbaarmaking van vergelijkingsgegevens goed omdat het een stimulans kan zijn om beter te gaan presteren.In het geval van slokdarmkanker eist de Inspectie dat een ziekenhuis de operatie minimaal 15 keer per jaar uitvoert, voor de overige ingrepen is geen norm vastgesteld. Uit de het onderzoek blijkt dat de verschillen in het aantal behandelingen aanzienlijk zijn. Daarom pleit de bond ervoor dat ziekenhuizen een keuze maken: Of routine opbouwen, of risicovolle ingrepen overlaten aan ziekenhuizen met meer ervaring.

De Consumentenbond wil dat patiënten met een ernstige aandoening aan de hand van vergelijkbare informatie hun keuze voor een ziekenhuis kunnen maken. Daarom strijdt de bond voor openheid over de voorzieningen die een ziekenhuis heeft, hoe het met de medische kwaliteit is gesteld, over patiënttevredenheid en over de ervaring met risicovolle operaties.

