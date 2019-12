Vodafone kan belofte niet waarmaken

Advertentie over goedkoopst tarief misleidend

Vodafone kan zijn belofte na anderhalve minuut de goedkoopste te zijn bij “vakantiebellen” niet waarmaken. De rechter heeft in een kort geding bepaald dat claims van Vodafone in reclame-uitingen misleidend zijn, omdat Vodafone in tegenstelling tot de bewering niet altijd de goedkoopste kan zijn. De Consumentenbond vindt dat aanbieders alleen moeten beloven wat ze kunnen waarmaken. Vodafone moet deze zaak bij zijn klanten rechtzetten vindt de bond.

Op 1 juni 2005 lanceerde Vodafone een grootscheepse publiekscampagne met een persbericht: “Vodafone goedkoopst met mobiel bellen op vakantie in buitenland”. In de Telegraaf van 12 juli 2005 plaatste het bedrijf een advertentie over de actie, waarin het bedrijf beweert na anderhalve minuut altijd het goedkoopste te zijn met mobiel bellen in het buitenland en dat voordeliger bellen dan met Vodafone niet mogelijk is.

Concurrent KPN stapte naar aanleiding van de uitingen in de Telegraaf naar de rechter en werd op 5 augustus in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde onder meer dat de claim na anderhalve minuut altijd de goedkoopste te zijn niet in alle gevallen opgaat. De rechter oordeelde verder dat de stelling “buitenland = binnenland” consumenten op het verkeerde been zet. Consumenten zouden hieruit ten onrechte kunnen opmaken dat zij - na een starttarief van € 0,99 - in het buitenland hetzelfde kwijt zijn als in Nederland.

De Consumentenbond is blij met deze uitspraak. De bond is van mening dat reclames met termen als gratis, goedkoopste, voordeligste, beste of altijd, daadwerkelijk gebaseerd moeten zijn op wat het betreffende bedrijf levert. De uitspraak van de rechter bevestigt dit uitgangspunt. In zijn vonnis verordent de rechter Vodafone de advertentie in de Telegraaf te rectificeren. De Consumentenbond is daarom van mening dat Vodafone zijn persbericht waarin het bedrijf claimt de goedkoopste te zijn bij “vakantiebellen” van de website moet halen. Bovendien moet Vodafone rechtstreeks aan zijn klanten duidelijk maken wat niet klopt aan de reclame-uitingen en waar zij wél op kunnen rekenen.

Tot slot vindt de Consumentenbond dat Vodafone een passende oplossing moet bieden aan gedupeerde klanten. Uiteraard onder voorbehoud van een afwijkend oordeel uit een eventueel door Vodafone ingesteld hoger beroep.

