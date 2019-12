Geschillencommissie internet dichterbij

Overleg algemene voorwaarden internetaanbieders van start

Internetaanbieders en de Consumentenbond zijn gisteren gestart met overleg over algemene voorwaarden dat moet leiden tot een onafhankelijke geschillencommissie voor internet. Dit is een belangrijke stap voor de positie van de internetconsument. De betrokken internetaanbieders zijn de gezamenlijke kabelbedrijven (Vecai, waarbij onder meer UPC, Essent @Home en Casema horen), Xs4all, Versatel, Wanadoo, Planet Internet, HetNet, Speedlinq, Casinternet, Scarlet en Tiscali.

In april heeft de Consumentenbond internetaanbieders gevraagd om in overleg te treden over algemene voorwaarden met een onafhankelijke geschillencommissie als doel. Na vooroverleg in de afgelopen maanden is gezamenlijk besloten om in SER-verband over de inhoud van algemene voorwaarden te gaan praten.

De partijen aan tafel willen met de uitkomst van het overleg consumenten laagdrempelige geschillenbeslechting bieden bij een geschil met hun internetaanbieder. De Consumentenbond is verheugd over deze belangrijke stap van de internetaanbieders.

Afspraken over algemene voorwaarden en een onafhankelijke geschillencommissie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de gesignaleerde problemen van consumenten.

