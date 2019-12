Grote verschillen in kosten bellen via internet

Consumentenbond eist dat aanbiedingen vergelijkbaar worden

Er zijn grote verschillen in de kosten van bellen via internet bij een kabelaar of ADSL-aanbieder. Dat kan oplopen tot honderden euro’s per jaar, zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond dat vandaag wordt gepubliceerd in zijn tijdschrift De Digitale Consument. Maar een keuze maken is niet eenvoudig. De Consumentenbond eist van de bedrijven dat hun aanbiedingen vergelijkbaar worden.

Bellen via internet staat op het punt van doorbreken: het kan veel goedkoper zijn dan bellen op de ‘ouderwetse’ manier en de geluidskwaliteit kan beter zijn. (Het nadeel is dat je niet kunt bellen als je internetverbinding wegvalt en dat komt wel eens voor.)

Als je de jaarlijkse kosten voor telefonie via internet en de internetverbinding zelf bij elkaar optelt, blijken er grote verschillen te zijn: soms is de één meer dan twee keer zo duur dan de ander. Voor de ‘doorsneebeller’ bijvoorbeeld loopt het uiteen van 385 euro tot 725 euro per jaar (los van de kosten voor een kabelabonnement of de koperdraadverbinding bij KPN). Ter vergelijk: de doorsneebeller is met een Belbasis-abonnement bij KPN 567 euro per jaar aan belkosten kwijt. De goedkoopste aanbieders van bellen via internet zijn overigens ADSL-providers, niet de kabelaars.

Wie wil gaan bellen via internet, aangeboden door een kabelaar of ADSL-provider, krijgt met heel wat verschillende kostenposten te maken, waardoor het voor de consument onoverzichtelijk wordt. Het gaat hierom eenmalige kosten voor installatie, een modem en het behoud van het bestaande telefoonnummer, abonnementskosten, gesprekskosten en kosten voor het gebruik van de lijn. Het maken van een keuze is dan heel lastig, zeker ook omdat er een oerwoud aan vormen van gesprekskosten bestaat.

De Consumentenbond eist van de bedrijven dat zij duidelijk maken in hun reclame-uitingen wat de werkelijke kosten in de praktijk zijn voor de consument en hoe het aanbod precies in elkaar steekt, zodat de aanbiedingen vergelijkbaar worden. Dat is ook in hun belang, want transparantie is een voorwaarde voor succes. Als zij daar toch niet zelf voor zorgen, moet de overheid het desnoods afdwingen.

