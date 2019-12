Misleiding van light-producten moet stoppen

Consumentenbond eist duidelijke omschrijving 'light'

De term ‘light’ op voedingsmiddelen is misleidend en heeft geen goede wettelijke verankering. Fabrikanten maken daar dankbaar gebruik van waardoor producten vaak ten onrechte een gezond imago krijgen. De Consumentenbond heeft een aantal producten met de term ‘light’ onder de loep genomen om de zin en onzin van de term onder de aandacht te brengen. De resultaten staan in de Gezondgids die vandaag verschijnt.

Consumenten worden overspoeld door light-producten, maar bij veel producten zegt de term niets over de gezondheidswaarde en stelt het in termen van energiewinst weinig voor. Soms werkt het zelfs misleidend omdat het suggereert dat het om een ‘gezond’ product gaat.

De wet zegt bijna niets over light-producten waardoor het in de praktijk op allerlei onsamenhangende manieren wordt gebruikt. Zo kan de term in het ene geval minder energie betekenen en in het andere geval, minder vet maar nog steeds veel calorieën, of minder suiker maar niet minder vet, of nog weer iets anders. Ook wordt de term light vaak op producten gezet die ondanks wat minder calorieën toch nog steeds ongezond zijn. Een voorbeeld is Lay’s light chips: ondanks het feit dat er minder energie inzit dan in de gewone variant staat deze bol van vet en zout en blijft het dus een dikmaker. Vier handjes chips (45 gram) geven nog altijd 212 calorieën, terwijl een boterham met kaas 180 calorieën geeft. Een ander voorbeeld is Wasa Crisp’n light. Deze crackers bevatten per 100 gram 360 calorieën, dat is niets minder dan in vergelijkbare crackers. Zo bevatten Cracottes van Lu 340 calorieën.

Gezien het snel groeiende aantal mensen met overgewicht, hart- en vaatziekte en diabetes is het verstrekken van eerlijke informatie op producten van cruciaal belang. Overheid en bedrijfsleven vinden dat de verantwoordelijkheid voor het eetgedrag bij de consument zelf ligt. Dan moet de consument wel eerlijke informatie krijgen om zijn keuze op te baseren. De Consumentenbond eist daarom dat er goede wettelijke omschrijving komt voor het gebruik van ‘light’ op producten. Ook wil de bond dat er een goede voedingswaardedeclaratie komt op producten, die consumenten eerlijke hulp biedt bij het maken van een keuze, in tegenstelling tot luchtige kreten als ‘light’.

Consumenten kunnen op de website van de bond een enquête invullen.



