Grote verschillen in borstkankerzorg ziekenhuizen

Niet alle ziekenhuizen hebben voldoende ervaring met behandeling borstkanker

In het onderzoek van de bond - uitgevoerd in nauwe samenwerking met de BorstkankerVereniging Nederland (BVN), ZonMw en NPCF - krijgt het ziekenhuis met de hoogste score 81 punten op een schaal van 1 tot 100, het ziekenhuis met de laagste score slechts 37 punten. Bovenaan staan Alysis Zorggroep locatie Rijnstate, Arnhem, het A. van Leeuwenhoek Ziekenhuis uit Amsterdam en het Cansisius Wilhelmina Ziekenhuis uit Nijmegen. Ruim de helft van de Nederlandse ziekenhuizen geeft geen inzage in hun gegevens en kon in het onderzoek dus niet worden meegenomen.

De ervaring van ziekenhuizen met de behandeling van borstkanker kan van grote invloed zijn op het succes ervan. Vandaar dat in een Europees richtlijn is bepaald dat een ziekenhuis minstens 150 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar moet behandelen. Uit het onderzoek van de bond blijkt slechts 19 van de 46 ziekenhuizen die norm halen.

Eén op de 9 vrouwen krijgt borstkanker; één op de 22 overlijdt aan borstkanker. Vrouwen met borstkanker kunnen aan de hand van de resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond een keuze maken voor een ziekenhuis. De ziekenhuizen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, verdienen daarom alle lof. Zeker ook omdat transparantie een prikkel geeft om beter te gaan presteren.

De bond vindt het uitermate ernstig dat circa de helft van de ziekenhuizen niet heeft meegewerkt aan het onderzoek en eist dat zij hun gegevens alsnog openbaar maken. Verder is de bond van mening dat ziekenhuizen die onvoldoende ervaring hebben de behandeling moeten overlaten aan ziekenhuizen met meer ervaring óf meer routine moeten opbouwen.

In het onderzoek van de Consumentenbond is gekeken naar de kwaliteitscriteria die borstkankerpatiënten zelf belangrijk vinden, onder meer de ervaring van ziekenhuizen, de wijze waarop de zorg is georganiseerd en de wachttijden. Gegevens over het uiteindelijke resultaat van de behandeling zijn er nog niet.

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl