Oplossing voor BKR-registratie aandelenleasebeleggers

In het kort houdt de regeling in dat de BKR-notering van ‘Eegaleasers’ wiens restschuld onder de Duisenberg-Regeling kwijtgescholden wordt, volledig geschrapt zal worden. Voor de overige aandelenleasebeleggers die gebruik maken van de Duisenberg-Regeling of Depotlease-regeling geldt dat de negatieve BKR-notering verwijderd zal worden als die het gevolg is van een niet-betaalde restschuld na het aflopen van een aandelenleasecontract. Als de BKR-notering echter het gevolg is van het niet of te laat betalen van de reguliere maandtermijnen tijdens de looptijd van het aandelenleasecontract, dan zal de notering gehandhaafd blijven.

Jurjen Lemstra, secretaris van de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease: “Mensen die gebruik maken van de Duisenberg-Regeling, zijn nu verlost van twee onzekerheden. Ze weten ten eerste hoe ze er financieel voor staan en nu weten ze ook dat ze verlost zijn van de negatieve BKR-registratie. Gezien het zeer hoge aantal stemmen voor de Duisenberg-Regeling dat de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease hebben ontvangen, betekent dit dat vele tienduizenden mensen binnenkort voorgoed het hele aandelenleasedrama achter zich laten. Deze ontwikkeling bevestigt dat de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease de juiste keuze hebben gemaakt door het bereiken van een schikkingsvoorstel met Dexia Bank Nederland, dat vervolgens door een grote meerderheid van de bij de stichtingen aangesloten aandelenleasebeleggers is aanvaard. Mensen willen er gewoon van af zijn.”

