NS negeert advies consumentenorganisaties

Trein volgend jaar 3,15% duurderConsumentenbond, Ouderenorganisaties CSO, Fietsersbond, Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad en reizigersvereniging Rover, verenigd in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen openbaar Vervoer Locov, hebben begin september een uitgebreid advies uitgebracht over de voorgenomen tariefstijging. Hoewel de kwaliteit van het spoorvervoer de laatste jaren is verbeterd, lijken juist de afgelopen periode de tevredenheidscijfers en de punctualiteit weer wat te stagneren. Bovendien vinden veel reizigers de prijs-kwaliteitverhouding nog altijd ver beneden niveau. Om die reden is slechts een gematigde stijging met niet meer dan de inflatie gerechtvaardigd.

Andere onderdelen van het tarievenbesluit zijn de verlaging van de jongerenkorting, het afschaffen van de 5-retourenkaart en het duurder maken van de 60+ seniorenkaart. De korting die het jeugdabonnement biedt is in 3 jaar tijd teruggebracht van 15 naar 9% en NS wil deze afbouwen tot 0. Volgens de consumentenorganisaties verwaarloost de NS hiermee zijn maatschappelijke functie. Het gaat hier immers om scholieren, die in de spits moeten reizen omdat hun school nu eenmaal om half negen begint. Ook forenzen die gebruik maken van de 5-retourenkaart reizen doorgaans niet uit vrije keuze met de trein maar omdat er geen alternatief is.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), Consumentenbond, Co├Ârdinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), Fietsersbond en reizigersvereniging ROVER. Consumentenorganisaties in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV).