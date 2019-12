Tv kijker moet betalen voor concurrentie en meer keuzes

Consumentenbond noemt uitspraak kabeltelevisie NMa ongelooflijkConsumenten zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen voor hun kabelabonnement. De Consumentenbond heeft al in 2003 een klacht ingediend bij kartelwaakhond NMa tegen de steeds verdergaande prijsstijgingen. De gedachte achter de klacht van de bond was dat consumenten bescherming verdienen tegen sterke prijsstijgingen zonder dat ze een keuze hebben om op een andere manier televisie te kijken. Ook vindt de bond al jaren dat gebonden tv-kijkers niet moeten opdraaien voor investeringen van hun kabelbedrijf in nieuwe digitale diensten. De NMa heeft vandaag in een antwoord daarop gezegd dat er geen sprake is van excessieve prijsverhogingen bij kabelmaatschappijen UPC en Casema, in het licht van de mededingingswet. De Consumentenbond is uitermate teleurgesteld dat de NMa met deze wet in de hand niet kan spreken van misbruik van de machtspositie.

De uitspraak van de NMa laat toe dat gebonden kabelconsumenten veel geld blijven betalen aan hun kabelmaatschappij. De Consumentenbond vraagt zich af of dit het klimaat is waarmee investeringen in nieuwe diensten gestimuleerd wordt. Als dit zo is, dan is concurrentie dus slecht en duur voor consumenten.

De Consumentenbond hoopt dat Minister Brinkhorst van Economische Zaken en de Tweede Kamer maatregelen treffen. De bond pleit ervoor dat consumenten een eerlijke prijs betalen voor televisiekijken. Consumenten moeten niet opdraaien voor de kosten van digitalisering zonder dat ze gebruik maken van de diensten die daarbij horen.



