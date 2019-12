Kinderen nog steeds bestookt met reclame voor dikmakers

Minister Hoogervorst moet wettelijk verbod snel invoeren

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar hoe intensief kinderen op televisie worden blootgesteld aan reclame voor ongezonde voedingsmiddelen. Hieruit blijkt dat kinderen nog steeds worden gestimuleerd om veel dikmakers te nuttigen. De reclameregels uit de code van de voedingindustrie die op 2 juni 2005 is ingegaan dragen dus niet bij aan een gezond eetpatroon.

Een groot deel van alle reclame rond kinderprogramma’s is voor dikmakers. Daar komt bij dat veel reclames kinderen aanzetten tot extra consumptie van ongezonde producten doordat ze moeten sparen. Voorbeelden zijn gratis “Spongebob” stickers bij Smiths, tickets voor Dance Valley bij Coca Cola en wikkels van Nestlé repen met Sjakie en de chocolade fabriek. Bovendien is de impact van de reclames erg groot doordat de meeste tientallen keren worden herhaald. Topper is een Ola “Spongebob” reclame die in 8 dagen, op 7 tv zenders, 128 keer werd uitgezonden.

De Consumentenbond heeft een half jaar geleden, samen met de Hartstichting, een verbod geëist op reclame voor ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen. De bond was bereid om de fabrikanten een half jaar de tijd te geven om hun leven te beteren. De uitkomsten van het huidige onderzoek zijn echter dusdanig teleurstellend dat de bond er geen vertrouwen meer in heeft. Ruim vier maanden na de invoering van de code blijkt dat fabrikanten nog steeds hun snoepreclame op kinderen blijven richten. De bond zal weliswaar na afloop van de periode van een half jaar een nieuw onderzoek uitvoeren maar heeft, met steun van de Hartstichting, aan minister Hoogervorst op voorhand gevraagd dat hij het wettelijke verbod versneld invoert. De bond heeft dit vandaag in een brief aan minister Hoogervorst en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) kenbaar gemaakt.

