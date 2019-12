Consumentenbond furieus over uitstel Wfd

In de Wet financiële dienstverlening komen strengere regels te staan voor financieel dienstverleners als tussenpersonen, banken en verzekeraars. Zij mogen alleen nog diensten aan consumenten aanbieden als zij daarvoor een vergunning hebben. Die vergunning krijgt de financieel dienstverlener slechts als hij aantoont integer te zijn, over voldoende deskundigheid beschikt, juiste en niet misleidende informatie aan de consument verschaft en een goede klachtafhandeling heeft.

De Autoriteit Financiële Markten krijgt door deze wet bevoegdheden om als waakhond op te treden. De Consumentenbond vindt deze wet een grote stap in de richting van bescherming van consumenten ten opzichte van malafide dienstverleners. Maar, de bond is furieus dat de ingangsdatum van de wet keer op keer wordt uitgesteld.

Het wetsvoorstel voor de Wet financiële dienstverlening is al na de nodige vertraging in april 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd. Die ging in oktober van dat jaar akkoord met de wet, maar definitieve invoering zou moeten wachten op lagere regelgeving in het zogenoemde Besluit financiële diensten. Daar wilde de Kamer nog inspraak in hebben. Desondanks leek eind 2004 de wet in werking te kunnen treden. Vervolgens werd voorjaar 2005 in het vooruitzicht gesteld. Ook dat moment werd niet gehaald. Naar najaar van dit jaar werd gestreefd. 15 november was de lang verwachte datum. En nu wil de minister pas na 10 november - als de Tweede Kamer over het Besluit financiële diensten met hem overlegt - beoordelen of 1 januari 2006 haalbaar is.

De Consumentenbond schrijft vandaag in een brief aan Minister Zalm dat wat de bond betreft 1 januari 2006 echt de uiterste limiet is om de wet in te voeren. Als die datum niet wordt gehaald vraagt de bond zich af of het kabinet de door hem gestelde consumentenbescherming inderdaad hoog in het vaandel heeft.

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl