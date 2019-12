Uniform pensioenoverzicht goed voor consumenten

Consumentenbond: overzicht nog niet helemaal volledig

Een uniform pensioenoverzicht biedt consumenten duidelijke informatie over hun pensioensituatie. Met de komst van het overzicht wordt een eis van de Consumentenbond ingewilligd. De bond heeft echter wel nog twee kanttekeningen. Vandaag overhandigen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars een voorbeeldexemplaar van het uniforme pensioenoverzicht aan Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het is goed voor consumenten dat er een uniform pensioenoverzicht komt. Door het overzicht kunnen consumenten zien of ze wel of niet zelf iets aan hun pensioen moeten doen. Op het overzicht komt ondermeer de volgende informatie te staan: het bruto pensioenbedrag, de financiële situatie die ontstaat bij arbeidsongeschiktheid of overlijden en begrippen uit het pensioenjargon worden uitgelegd. De bond is echter nog niet helemaal tevreden.

Op het uniforme pensioenoverzicht worden straks alleen de pensioenen vermeld bij de standaardpensioenleeftijd. De bond vindt het belangrijk dat consumenten ook kunnen zien wat ze aan pensioen krijgen als ze eerder of later met pensioen gaan. Die informatie kan volgens de bond ook standaard geleverd worden. Ook ziet de Consumentenbond graag dat de uniforme pensioeninformatie digitaal beschikbaar komt. De bond denkt aan een systeem waarbij mensen op hun computer alle pensioenen opgeteld getoond krijgen. In Denemarken krijgen consumenten al pensioeninformatie op deze manier.

Op 1 november 2002 startte de Consumentenbond zijn campagne “Pensioen, duidelijkheid over later”. De bond vindt het belangrijk dat consumenten bewust keuzes kunnen maken over of ze wel of niet zelf iets aan hun pensioen moeten doen. De vaak gehoorde regel dat “80% van de Nederlanders een pensioengat heeft” en zich daarom dus bij moeten verzekeren vindt de bond onvoldoende. Consumenten kunnen geen goede keuze maken omdat ieder pensioenfonds en iedere verzekeraar op hun eigen manier informatie over pensioen geeft. Dat maakt het ondoorzichtig en onduidelijk. Daarom eiste de Consumentenbond dat pensioenuitvoerders allemaal op dezelfde manier de pensioeninformatie verstrekken. Met het voorbeeld van het uniforme pensioenoverzicht dat vandaag wordt overhandigd aan Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het overzicht een feit.

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl