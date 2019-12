Grote verschillen in kosten bij overmaken naar het buitenland

Consumentenbond doet onderzoek naar geldovermakingen door migranten

Er zitten grote verschillen in kosten bij het overmaken van bedragen via banken en geldtransactiekantoren naar het buitenland. Bij een spoedoverboeking van €250 liggen de bedragen tussen de €9,99 en €35. Dit blijkt uit het onderzoek “Goed geld overmaken; geld overmaken naar het buitenland” van de Consumentenbond. De bond presenteert vandaag de resultaten op het seminar “Geldovermakingen: een goede dienst?”

De meeste etnische groepen maken geld over via geldtransactiekantoren, ook wel moneytransfers genoemd. Vijfentwintig procent van de ondervraagde allochtonen maakt geld over via een kantoor van bijvoorbeeld GWK Travelex, Western Union of via MoneyGram. Eenentwintig procent maakt geld over via een van de banken. Van Hawala-bankieren (geld overmaken via ondermeer een reisbureau, belhuis of eethuisje) maakt 13% gebruik.

Er zit een groot verschil tussen het overmaken van bedragen via banken en geldtransactiekantoren naar het buitenland, zowel in kosten als in snelheid. Daarnaast verschillen de kosten per land. De kosten voor een gewone overboeking waarbij de verzender de kosten voor z’n rekening neemt en de ontvanger na een aantal dagen het geld ontvangt liggen bij een bedrag van €250 tussen de €4,80 en €28. Een voorbeeld: iemand die geld overmaakt naar Turkije betaalt bij de DHB Bank €4,80 en bij ABN AMRO €23,59. Bij een spoedoverboeking van €250 is het verschil zelfs nog groter: tussen €9,99 en €35. De Consumentenbond constateert dat allochtone consumenten kiezen voor een weinig kostenefficiënte manier van geld overmaken, terwijl ‘shoppen’ loont. Vooral als het goedkoper is, zijn consumenten bereid te kiezen voor een andere manier van geld overmaken naar familie of vrienden in het buitenland.

In opdracht van de NCDO voerde de Consumentenbond het onderzoek uit. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de manier waarop allochtone consumenten geld overmaken en de verschillende mogelijkheden van geld overmaken die er zijn. De bond heeft interviews gehouden onder ruim 1300 allochtonen (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Somaliërs en Ghanezen) en de bond heeft aan verschillende aanbieders van geldovermakingsdiensten gevraagd welke dienst zij voor welke prijs leveren.

