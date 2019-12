Zalm moet keuzemoment levensloop uitstellen

Consumenten kunnen nu geen keuze maken tussen spaarloon of verlofregeling

De keuze tussen meedoen aan de nieuwe levensloopregeling of blijven sparen via de spaarloonregeling moet worden uitgesteld. Dit vraagt de Consumentenbond vandaag in een brief aan Minister Zalm van Financiën. Door de komst van het nieuwe zorgstelsel hebben consumenten nog onvoldoende zicht op hun inkomen volgend jaar waardoor een weloverwogen keuze voor spaarloon of levensloop niet mogelijk is.

Werknemers, die deelnemen aan de spaarloonregeling, moeten uiterlijk 31 december 2005 kiezen of ze in 2006 blijven meedoen met de spaarloonregeling of deelnemen aan de nieuwe levensloopregeling. Het nieuwe zorgstelsel dat per 1 januari ingaat heeft effect op de hoogte van het inkomen van consumenten, maar de exacte hoogte is pas duidelijk als zij eind januari hun eerste salaris van het nieuwe jaar krijgen.

Door de nog onbekende effecten op het inkomen zijn consumenten niet in staat op tijd bewust antwoord te vinden op de vraag welk bedrag per maand ze willen sparen. Daar komt bij het gebrek aan goede informatie over de levensloopregeling en het feit dat mensen op dit moment met hun aandacht veel meer zijn bij de keuze voor een nieuwe zorgverzekeraar, waardoor een weloverwogen keuze tussen de spaarmogelijkheden op de achtergrond raakt.

De Consumentenbond vraagt daarom minister Zalm om het keuzemoment uit te stellen naar 30 juni 2006. De bond stuurt vandaag een brief aan de minister – met een kopie aan minister De Geus en de Tweede Kamer - met de dringende oproep toe te staan de keuze tussen meedoen aan de levensloop of mee blijven doen aan de spaarloonregeling een half jaar te verplaatsen. Gebeurt dat niet dan zullen veel consumenten, die nu mee doen aan de spaarloonregeling, dat waarschijnlijk blijven doen en kunnen zij pas met ingang van 2007 voor deelname aan de levensloop kiezen.

Bij de levensloopregeling kunnen consumenten 12% van hun loon opzij zetten om te sparen voor (zorg)verlof. Spaarloon biedt consumenten de mogelijkheid een deel van hun salaris op termijn netto te ontvangen.

